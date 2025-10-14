Подписчики уже отреагировали на снимок в сети.

Известный кулинар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился архивным фото.

В своем Instagram он опубликовал кадр, который был сделан 30 лет назад. Тогда 23-летний Эктор только начинал свою карьеру. На снимке он позирует в белом колпаке для повара.

"Листал свою галерею и накрыло ностальгией. Помню себя, когда делал первые шаги в работе на кухне - без опыта, но с огромным огнем внутри. И с огромной шляпой. Тогда все только начиналось. Прошло 30 лет, а я все еще там, где мое сердце", - подписал снимок Хименес-Браво.

Реакция сети

Подписчики судьи "МастерШеф" засыпали его комплиментами в комментариях:

"Хороший молодой повар"

"Вау!"

"Пример для многих людей! Обычный паренек из простой семьи, который своим большим трудом и упорством сделал результат! Браво"

"Вы замечательный кулинар"

"Класс! Хорошенький такой".

