В столице в ближайшее время ожидается холодная осенняя погода с ощутимым ветром.

В Киеве в ближайшие дни сохранится холодная осенняя погода с периодическими дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14-18 октября в Киевской области и в городе Киеве погода снова будет напоминать позднюю осень, не оправдывая наши надежды на бабье лето", - говорят синоптики.

По их данным, атмосферное давление будет расти. Дождей станет меньше, только днем 14, 15 и 18 октября пройдут небольшие осадки. В остальное время осадков не ожидается.

Ветер с северо-запада будет приносить холодный воздух, однако температура будет очень зависеть от прояснений. Ночью облака будут защищать от заморозков, а днем будут препятствовать прогреву. По Киевской области ночью будет +1°...+6°, днем +5°...+12°, а 17-18 октября воздух прогреется до +14°.

На этой неделе погода в Украине будет холодной. Небольшое потепление ожидается лишь после 19 октября, однако существенным оно не будет. В целом значения температуры в ночные часы будут +1°...+7°, а днем воздух будет прогреваться до +5°...+12°. На юге и юго-востоке страны - до +15°. Скорость ветра будет в пределах 5-12 метров в секунду, что также может только добавлять ощущение прохлады.

