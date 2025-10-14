Во время 67-го ежегодного съезда Международной ассоциации судей, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда, член Ассоциации судей Украины Марина Барсук выступила с речью. На форуме присутствовали судьи из 92 стран мира.

"Украина сегодня - единственная европейская страна, находящаяся в состоянии войны. Мы уже четыре года сопротивляемся полномасштабной военной агрессии, и при этом остаемся частью европейского судебного сообщества", - сказала судья Барсук.

Судья рассказала, что даже в условиях постоянной опасности украинские суды не останавливают свою работу, а наоборот - работают еще интенсивнее.

"Появились новые категории дел: военные преступления, преступления против жизни и достоинства, иски о возмещении физического, морального и экономического ущерба, причиненного войной. Даже когда количество судей сократилось с 10 000 до около 5 000, судебная власть Украины остается сильной и эффективно выполняет свой долг перед обществом", - подчеркнула Барсук Марина.

Она также рассказала, что украинские судьи достойно проходят все вызовы не только в залах судебных заседаний: "Наши коллеги служат в Вооруженных силах Украины, а некоторые из них днем вершат правосудие, а ночью выходят на дежурство, охотясь на "шахеды", которые терроризируют наши города. Украинские судьи держат линию обороны и профессионально, и физически".

Во время выступления участникам форума был представлен документальный фильм "У нас есть Мечта" - совместный проект пресс-центра судебной власти Украины и режиссера Владимира Клюева, который показывает реальные истории судей, мужчин и женщин, которые днем работают в судах, а ночью защищают свои города.

Президиум Международной ассоциации судей отметил, что Украина сегодня держит фронт за всю Европу, отстаивая общие демократические ценности, справедливость и человеческое достоинство.