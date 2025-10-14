Первыми ракета всё же запустил Китай, говорит Тим Кейн.

Создатель оригинального Fallout Тим Кейн раскрыл детали, которые команда знала, но не прописывала напрямую в сюжете первой части. Среди них - версия о том, кто именно начал Великую войну.

По словам Кейна, по оригинальной задумке именно Китай первым нанес ядерный удар. США тайно продолжали биологические разработки, нарушая договор ООН, Китай узнал об этом через шпионов и после неудачных попыток дипломатии решил нанести упреждающий удар. В ответ США запустили ракеты, и остальной мир последовал за ними.

Разработчики также предполагали, что к тому моменту Россия распалась на мелкие государства, а Европа объединилась. Впрочем, США и Россия всё ещё поддерживали отношения, например одна из предустановленных героинь в игре, Наталья, была внучкой российского дипломата, попавшего в убежище.

Кейн рассказал и о том, как выбирали героя, выходящего из убежища. По задумке, жители устроили лотерею, и неудачливый победитель должен был выйти наружу за новым водным чипом. Но в студии шутили, что жеребьёвка могла быть подстроена: "Глупый Макс, вороватая Наталья и хитрый Альберт - вполне те, от кого в убежище хотели избавиться".

При этом игрок - не первый, кто покидает убежище: "Когда вы выходите наружу, рядом лежит мертвец в комбинезоне. Мы шутили, что это Эд, которого отправили первым и он просто не вернулся".

Он также поделился забавной деталью про комбинезоны убежищ. По изначальной идее, их не шили, а экструзировали с помощью специального устройства, чтобы можно было создавать новые для каждого поколения жителей: "Мы даже думали о баге, где экструдер сломался и все жители оказались голыми".

Ранее мы рассказывали, что создатель Fallout рассказал, что бы он хотел видеть в современных играх серии. Во вселенной Fallout никогда не было по-настоящему доброй фракции, говорит Тим Кейн.

