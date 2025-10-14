После того, как президенту США все же удалось добиться мира на Ближнем Востоке, все внимание окажется вокруг Украины.

Президент США Дональд Трамп провозгласил триумф своего подхода "мир через силу" в Газе, пытаясь определить свою доктрину урегулирования самых сложных мировых конфликтов.

Трамп напомнил, как Хиллари Клинтон, его соперница на выборах 2016 года, предупреждала, что он втянет Америку в ядерную войну, поскольку слишком вспыльчив. Вместо этого, по словам американского лидера, он всегда был противником войн и постоянно стремился заключать сделки, пишет The Times.

В доказательство он привел не только мирный план по Газе, но и перспективу более широкого ближневосточного мира, включая Иран, а также семь других мирных соглашений — от Армении и Азербайджана до Индии и Пакистана.

Принцип "Америка прежде всего" и его неприязнь к международным структурам вроде НАТО и ООН заставляли многих считать, что его президентство приведет к уходу США с мировой арены. Однако он рискнул вызвать недовольство своей базы MAGA, потратив политический капитал на создание широкой коалиции стран, чтобы подтолкнуть ХАМАС и Израиль к прекращению огня, пишет СМИ

Сообщается, что, хотя Трамп порой мстителен к внутренним противникам, он оказался не столь вспыльчив, как предупреждала Клинтон. Один эпизод из его речи в Кнессете показал, как он умеет использовать это в свою пользу. Президент США назвал Марко Рубио потенциально "лучшим государственным секретарем в истории". Затем напомнил, что во время праймериз Республиканской партии в 2016 году они яростно соперничали:

"Он был жестким, злым. Кто бы мог подумать, что это произойдёт, Марко, верно? А теперь я говорю, что он войдёт в историю как величайший".

В материале говорится, что готовность Трампа "забывать старые обиды", когда это ему выгодно, является ключом к его способности заключать сделки. Он показал это, протянув руку Ирану, поблагодарив за поддержку соглашения по Газе и заявив, что США и Иран в конечном итоге придут к миру.

"Мы готовы, когда вы будете готовы, и это будет лучшее решение, которое Иран когда-либо принимал — и это произойдёт. Рука дружбы и сотрудничества протянута. Поверьте, они хотят заключить сделку", — отметил Трамп.

Мир на Ближнем Востоке

Критики утверждают, что Трамп сделал недостаточно для укрепления перемирия в Газе, доставшегося ему по наследству, а затем предоставил Израилю слишком большую свободу действий после его срыва 18 марта. Десятки тысяч жителей Газы погибли, прежде чем было достигнуто окончательное соглашение, подчеркивают журналисты.

Американский лидер сказал, что это соглашение нельзя было заключить раньше, пока Израиль при поддержке США не продемонстрировал, что значит военная сила, а его команда не создала международную коалицию, необходимую для действительно прочного урегулирования.

Ключевым шагом стало 22 июня, когда США вновь продемонстрировали свою военную мощь — когда США "уничтожили ядерный потенциал Ирана".

"Мир был достигнут страшной ценой: после убийства ХАМАСом 1300 израильтян и гибели, по данным контролируемого ХАМАСом Минздрава Газы, 67 000 человек в результате израильской военной операции. Таким образом, доктрина Трампа "мир через силу" в этом случае потребовала огромных разрушений, чтобы убедить обе стороны в бессмысленности продолжения войны", - говорится в материале.

В других случаях угрозы экономических санкций и тарифов со стороны США оказывались достаточными, чтобы вынудить заключить сделки. Но остается вопрос, сможет ли "мир через силу" заставить замолчать пушки в Украине.

Можно ли добиться мира в Украине

По пути в Израиль Трамп подтвердил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk. На этот шаг его предшественник Джо Байден не решался, опасаясь спровоцировать Москву.

Это показывает, что доктрина Трампа предполагает уровень игры на грани, с которым многие президенты не чувствовали бы себя комфортно.

Сообщается, что, столкнувшись с крупнейшим в мире ядерным арсеналом России, США придется резко усилить коалиционное давление и экономические меры, чтобы изменить курс Кремля. Трамп признал силу ядерной логики.

Его готовность предоставить Украине дополнительное вооружение — лишь часть головоломки, но главный урок "мира в Газе" заключается в широкой коалиции, созданной против ХАМАС. Американские деньги помогли построить этот альянс благодаря бизнес-сделкам Трампа по всему Ближнему Востоку, что обеспечило поддержку экономически мощных государств Персидского залива.

"Мы остановили страну №1 — спонсора терроризма [Иран] — на пути к обладанию самым опасным оружием в мире. Подумайте: если бы мы этого не сделали, над этой сделкой нависла бы тёмная туча. И, во-первых, она вообще не состоялась бы, потому что другие арабские и мусульманские государства просто не почувствовали бы себя комфортно, заключая то соглашение, которое у нас есть сейчас. Разве не так?", — сказал Трамп.

Трамп и вопрос войны в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США, было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но перед эти стоит "разобраться с Россией". Он отметил, что урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, Трамп назвал политика, который может помочь в прекращении войны в Украине. У него якобы есть преимущество благодаря хорошим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

