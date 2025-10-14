Недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера.

В Украине объявили войну спам-звонкам. Каждый украинец может обратиться к своему оператору и заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие правила вступили в силу 2 октября - и уже заблокированы тысячи спам-номеров", - заявил Федоров.

Отмечается, что спам-звонки - это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

Куда обращаться, если звонят спам-звонками

Теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого совершали звонок:

Vodafone - в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar - в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;

LifeCell - в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Также можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

"Оставляйте заявки и помогайте операторам бороться со спамерами", - добавил министр.

Связь в Украине - последние новости

3 октября сообщалось, что в Украине могут полноценно внедрить технологию нового поколения связи 5G только после завершения военного положения. В этом году планируют протестировать технологию во Львове, Харькове и Бородянке.

В августе стало известно, что в Украине протестировали новейшую спутниковую технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

