Лучшие смартфоны Samsung в 2025 году: эксперты выбрали 7 самых удачных моделей

Лучшим для большинства признан Galaxy S25, тогда как среднебюджетный Galaxy A56 радует сочетанием доступной цены и топовых решений.

Смартфоны Samsung Galaxy стали лидерами продаж в третьем квартале 2025 года, заставив Apple и Xiaomi "пасти задних". Редакторы Tom's Guide отобрали лучшие телефоны корейского бренда, которые рекомендуются к покупке прямо сейчас.

В списке есть все: не только доступный и флагманский Galaxy, но и аж две складных модели. Вот семь самых сбалансированных устройств.

Galaxy S25 Ultra – лучший Samsung в целом. Это флагман без компромиссов: у него крепкий титановый корпус, превосходные камеры, очень долгое время автономной работы и производительность, которой хватит на 5 лет. Единственный минус – он по-прежнему стоит 1299 долларов, что делает его недоступным для многих пользователей.

Galaxy S25 – лучший Samsung для большинства людей. Эта компактная модель стоит на $500 дешевле, но предлагает ту же производительность и возможности Galaxy AI, что и "Ультра". Также телефон поддерживается обновлениями до 2032 года.

Galaxy Z Flip 7 – лучший складной телефон. Это стильная раскладушка, у которой есть большой внутренний дисплей на 6,7 дюйма и дополнительный дисплей диагональю 3,4 дюйма. В Tom's Guide называют новинку "лучшим Flip Samsung, когда-либо созданным".

Galaxy Z Fold 7 – самый продвинутый складной смартфон. Он стал еще тоньше, удобнее и мощнее. Samsung повысила долговечность с помощью новой конструкции шарниров для равномерного распределения нагрузки, а 200 Мп-камера здесь такая же, как в S25 Ultra.

Galaxy S25 Edge – самый тонкий и красивый Samsung. Для тех, кто готов пожертвовать специальной телекамерой и более мощным аккумулятором ради эстетики. При этом все интеллектуальные фишки Galaxy AI и свежий чипсет Qualcomm на месте.

Galaxy A56 – лучший телефон среднего класса от Samsung. Эта модель предлагает 90% опыта флагманского Galaxy S25 всего за 60% стоимости, считают обозреватели.

Galaxy S25 FE – самый дешевый способ получить доступ к возможностям Galaxy AI. Телефон получил дизайн и начинку от топовых моделей, но стоит при этом на 300 долларов дешевле.

Ранее в этом месяце Samsung прекратила поддержку четырех популярных смартфонов. Без патчей безопасности эти устройства могут стать уязвимы для вредоносного ПО.

УНИАН писал, что выход линейки Samsung Galaxy S26 может задержаться на несколько месяцев. Компания столкнулась с рядом проблем при разработке и дизайне одной из моделей.

