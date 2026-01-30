Лидерство Samsung на рынке телевизоров подходит к концу: кто станет новым №1

В 2025 году разрыв между долями TCL и Samsung сократился до одного процента.

Counterpoint Research опубликовала свежий отчет по глобальному рынку телевизоров. Samsung, которая последние 20 лет удерживала лидерство и все еще продолжает это делать, близка к тому, чтобы уступить китайской TCL.

В отчете говорится, что по итогам 2025 года поставки телевизоров Samsung сократились на 3%, что привело к снижению доли корейской корпорации на мировом рынке до 17%. Меж тем TCL за последний год увеличил свою долю с 13% до 16%.

Hisense сохранила третье место с 10%, но столкнулась с падением поставок на 13% из-за сильной зависимости от китайского рынка, где спрос на телевизоры за год снизился почти на четверть. В то же время LG показала положительную динамику, нарастив отгрузки на 7% и увеличив свою долю рынка с 8% до 9%.

Эксперты отмечают, что успех TCL связан с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, а также с акцентом на более доступные модели с хорошим сочетанием цены и качества.TCL

Усилению позиций TCL также способствует то, что конкуренты, такие как Sony, сокращают свое присутствие в сегменте телевизоров, что открывает дополнительные возможности для китайского бренда.

По прогнозу Counterpoint Research, в 2026 году Samsung, скорее всего, еще сохранит лидерство, но конкуренция со стороны китайских брендов станет еще жестче. TCL, Hisense и Xiaomi активно наращивают присутствие в сегментах Mini LED, а также телевизоров со средними и крупными диагоналями, которые сейчас пользуются наибольшим спросом.

В 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

