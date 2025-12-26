Micro RGB против OLED: какой экран телевизора лучше и за кем будущее

Технология Micro RGB пока ограничена премиум-сегментом, но в ближайшие годы она может стать массовой альтернативой OLED.

Технологии экранов продолжают развиваться, и на рынке телевизоров появляется все больше альтернатив привычному OLED. Одной из самых обсуждаемых новинок стала Micro RGB – технология подсветки, которую производители и эксперты называют потенциальным конкурентом OLED-панелей.

Журналисты Tom’s Guide подробно разобрали, в чем разница между этими подходами и какие преимущества они предлагают пользователям.

Что такое Micro RGB и чем она отличается от OLED

OLED-телевизоры давно считаются эталоном качества картинки благодаря самосветящимся пикселям. Каждый пиксель может полностью отключаться, обеспечивая идеальный уровень черного цвета и практически бесконечную контрастность. Но у технологии есть парочку ограничений – прежде всего по яркости и долговечности органических материалов.

Micro RGB использует иной подход. В основе лежит LCD-панель, однако подсветка в ней построена на микроскопических RGB-светодиодах – отдельных красных, зеленых и синих источниках света. Это позволяет отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи, высокой яркости и широкого цветового охвата.

При этом Micro RGB не стоит путать с MicroLED – в отличие от него, пиксели здесь не являются самосветящимися.

Micro RGB против OLED: яркость, цветопередача и надежность

Главное преимущество OLED остается неизменным – это идеальные черные уровни. Поскольку каждый пиксель выключается полностью, изображение в темной комнате выглядит максимально глубоким и кинематографичным.

У Micro RGB используется зональное локальное затемнение, в связи с чем полностью сравняться с OLED по уровню черного такие панели пока не могут, хотя прогресс заметен.

Зато по яркости Micro RGB выходит вперед. Благодаря неорганическим RGB-светодиодам такие телевизоры способны обеспечивать более высокую и стабильную пиковую яркость, что идеально для хорошо освещенных условий, просмотра на улице и HDR-контента. Дополнительным плюсом становится расширенный цветовой охват – производители заявляют показатели, близкие к полному покрытию пространства BT.2020.

Еще один важный момент – долговечность. OLED использует органические материалы, которые со временем могут деградировать, а при длительном отображении статичных элементов сохраняется риск выгорания. В Micro RGB применяются неорганические светодиоды, поэтому проблема выгорания для этой технологии не актуальна.

Micro RGB против OLED: за кем будущее

По мнению экспертов, OLED по-прежнему остаtтся лучшим вариантом для киноманов и тех, кто смотрит телевизор в основном в темной комнате.

Micro RGB, в свою очередь, ориентирована на пользователей, которым важны высокая яркость, насыщенные цвета и отсутствие риска выгорания. Пока что такие телевизоры находятся в премиум-классе и представлены ограниченным числом моделей, но уже в ближайшие годы технология может стать массовой альтернативой OLED.

Таким образом, Micro RGB вряд ли заменит OLED напрямую, зато предложит иной баланс характеристик, который может оказаться более подходящим для определенных сценариев использования.

