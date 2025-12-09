От "умных" термостатов до экономных насадок для душа – эти решения сделают дом более энергоэффективным, при этом не меняя ваш привычный образ жизни.

С ростом тарифов на электроэнергию, воду и отопление все больше людей ищут простые способы снизить расходы на коммунальные услуги. К счастью, существует ряд недорогих и простых гаджетов, которые помогают экономить ресурсы без серьезных усилий и больших вложений.

Специалисты ресурса SlashGear выделяют пять гаджетов, которые помогут вам экономить воду, электричество и деньги.

1. Умный термостат

Умные термостаты работают практически так же, как и обычные. Они подключаются к системе отопления/охлаждения вашего дома и измеряют температуру в помещении, автоматически включая и выключая обогрев или кондиционирование.

Главное преимущество – возможность дистанционного управления: например, вы можете включить обогрев за некоторое время до возвращения домой, а не держать тепло "вхолостую". Для максимальной экономии авторы советуют выбирать термостат, сертифицированный Energy Star.

2. Умные розетки

Такие розетки позволяют удаленно отключать бытовые приборы, которые не используются, но все еще потребляют "входящий в сеть" ток. Это удобно, если у вас есть техника, которая остается постоянно подключенной – например, лампы, медиааппаратура и прочие.

Кроме того, "умные" розетки могут работать с домашними хабами и голосовыми помощниками, позволяя включать и выключать их удаленно, в том числе со смартфона.

3. Экономная насадка для душа

Замена обычной лейки на "экономную" – один из самых простых способов уменьшить расход воды. По данным EPA (Агентства по охране окружающей среды США), такая насадка может сэкономить до ≈ 2 700 галлонов воды в год

К тому же: меньше воды – меньше нагрузка на бойлер, что дополнительно снижает затраты на электроэнергию (по оценке – около 330 кВт·ч в год).

4. Аэратор для крана

Если вы стараетесь сократить потребление воды, аэратор для крана – это простая замена, которая не повлияет на вашу повседневную жизнь, но может сэкономить на счетах. Он "разбавляет" поток, уменьшая водопотребление без ощутимой потери напора.

По оценкам, установка современных аэраторов может сэкономить порядка 700 галлонов воды в год – что эквивалентно 45 приемам душа.

5. Внешний энергомонитор

Если вы не знаете, какие из приборов "съедают" больше всего электричества – поможет энергомонитор. Он показывает, сколько реально потребляет каждая розетка или устройство, позволяя выявить "энергетических пожирателей".

Это полезно, если вы только съехали в новую квартиру или же просто хотите оптимизировать расходы: мониторинг помогает изменить привычки или найти проблемные приборы.

