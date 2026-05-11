4 распространенных мифа о зарядке смартфона, в которые давно пора перестать верить

В интернете до сих пор распространены советы о том, что телефон нельзя оставлять на зарядке на ночь, а батарею якобы нужно регулярно разряжать до 0%.

Несмотря на значительные достижения в технологиях аккумуляторов, вокруг зарядки смартфонов до сих пор существует множество мифов. Многие пользователи уверены, что новый телефон нужно сразу зарядить до 100%, нельзя оставлять устройство на зарядке ночью, а использовать стоит только "родной" адаптер питания.

Однако большинство этих советов давно устарели и относятся к старым типам батарей, пишет BGR.

Эксперты объясняют, что современные смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы, которые работают иначе, чем старые никель-кадмиевые. Именно из-за последних когда-то появился так называемый "эффект памяти" – аккумулятор мог терять емкость, если его постоянно заряжали не полностью.

Из-за этого долгое время считалось, что новый смартфон обязательно нужно сначала зарядить до 100%. Однако для современных литий-ионных батареек это уже не имеет значения. Частичные циклы зарядки не влияют на емкость аккумулятора так, как это было раньше.

Еще один популярный миф связан с полной зарядкой устройства. Многие уверены, что заряд до 100% якобы быстрее "убивает" батарею. На самом деле проблема возникает только в том случае, если смартфон постоянно остается подключенным к сети после полной зарядки. Это создает дополнительный нагрев и повышенную нагрузку на аккумулятор.

Именно поэтому в современных iPhone и Android появились функции оптимизированной зарядки, которые замедляют процесс ночью и завершают его ближе к пробуждению владельца.

Также специалисты опровергли совет полностью разряжать телефон перед подключением к зарядке. Для литий-ионных аккумуляторов глубокий разряд наоборот считается вредным. Каждый полный цикл от 0% до 100% постепенно изнашивает батарею. Поэтому компании рекомендуют поддерживать заряд примерно в пределах 20–80%, чтобы продлить срок службы батареи.

Мифом называют и использование неофициальных зарядных устройств. По их словам, пользоваться сторонними адаптерами можно, если они соответствуют требованиям смартфона по напряжению и поддерживают нужные стандарты быстрой зарядки. Опасность представляют в основном дешевые и несертифицированные зарядки, которые могут подавать неправильное напряжение и перегревать устройство.

Специалисты отмечают, что главным врагом современных аккумуляторов остается высокая температура. Именно перегрев чаще всего приводит к ускоренному износу батареи и снижению ее емкости со временем.

