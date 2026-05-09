Что лучше для смартфона – перезагрузка или выключение: окончательный ответ экспертов

Многие пользователи смартфонов регулярно задаются вопросом: что лучше – полностью выключить устройство или просто перезагрузить его? На первый взгляд разницы почти нет, но нюансы все же существуют, пишет BGR.

По данным технических специалистов, и перезагрузка, и полное выключение мобильного девайса приводят к одинаковому результату – система завершает все процессы, очищает оперативную память (ОЗУ) и запускает операционную систему заново. Это помогает ускорить работу телефона и устранить мелкие сбои.

Главное отличие заключается лишь в том, что происходит после остановки системы. Перезагрузка автоматически завершает работу процессов и сразу же запускает телефон снова, тогда как при полном выключении пользователь сам решает, когда включить устройство обратно.

При этом нет доказательств того, что выключение смартфона дает реальную системную пользу по сравнению с простой перезагрузкой – обе процедуры одинаково перезапускают систему и очищают временные данные.

Почему нужно выключать телефон

Несмотря на отсутствие технического преимущества, полное отключение смартфона может быть полезным в некоторых случаях. Например, если девайс перегревается или работает нестабильно, выключение помогает полностью остановить все процессы и быстрее охладить систему.

Также это может немного экономить заряд батареи, хотя эффект обычно минимальный. В режиме ожидания смартфон и так потребляет мало энергии, поэтому разница между выключением и сном чаще всего составляет пару %.

При этом стоит учитывать, что при включении телефон по-прежнему тратит небольшой дополнительный заряд на загрузку системы, поэтому выключать его имеет смысл только при длительном простое, например на ночь.

Также выключение может быть необходимо при обслуживании устройства, например при замене батареи или входе в режим восстановления Android.

В итоге с точки зрения обычного использования разницы в "эффективности" между перезагрузкой и выключением нет. В большинстве случаев достаточно регулярной перезагрузки, а полное отключение рекомендуется использовать только тогда, когда это действительно оправдано ситуацией.

