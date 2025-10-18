При этом вся линейка iPhone 17 чувствует себя хорошо.

Apple придётся снижать производство iPhone Air из-за низкого спроса на модель, сообщает The Elec. По данным японской аналитической компании Mizuho Securities, продажи ультратонкого смартфона оказались ниже ожиданий, что вынудило компанию уменьшить прогноз выпуска iPhone Air на 1 миллион единиц в 2025 году.

Ранее Apple планировала выпустить 246 миллионов iPhone за год, но после пересмотра прогноз на 2026 год составил 229 миллионов устройств. iPhone Air стал единственной моделью, на которую снизились прогнозы, остальные версии линейки iPhone 17 показывают стабильный рост продаж.

Так, производство базовой модели iPhone 17 увеличено на 2 миллиона единиц, iPhone 17 Pro - на 1 миллион, а iPhone 17 Pro Max - на 4 миллиона единиц. В целом выпуск всех моделей линейки вырос с 88 до 94 миллионов единиц, несмотря на сокращение для Air.

Видео дня

Особенность iPhone Air - высокая популярность в Китае, крупнейшем рынке смартфонов, где устройство раскупается особенно активно. Однако в других регионах спрос оказался значительно ниже, что и стало основной причиной пересмотра плана.

Аналитики отмечают, что Apple продолжает успешно продвигать остальные модели линейки и удерживает лидерство на рынке, тогда как конкуренты, такие как Samsung, сталкиваются с проблемами спроса на свои новые флагманы.

Ранее мы рассказывали, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Теперь устройство выйдет не раньше 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: