Бывший глава Военного комитета НАТО высказался об угрозе со стороны России

Альянс должен увеличить запасы своих вооруженных сил, убежден адмирал Бауэр.

В случае нападения на НАТО Россия проиграет, однако Альянс должен усердно работать, чтобы баланс сил не сместился в "нежелательном направлении". Такое заявление сделал бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу.

"Я думаю, что сдерживание работает. Россияне достаточно умны, чтобы не нападать на НАТО, потому что если они это сделают, Россия проиграет эту войну. Однако вопрос в том, будет ли нынешнее эффективное сдерживание столь же эффективным через несколько лет? Если мы не будем наращивать производственные мощности в промышленности, то этот баланс может сместиться в нежелательном направлении", – подчеркнул адмирал.

По мнению Бауэра, Альянс должен усердно работать. В частности, НАТО должно увеличить запасы собственных вооруженных сил.

Адмирал подчеркнул необходимость наращивать производственные мощности и одновременно продолжать поддерживать Украину.

"И это вторая причина, по которой мы должны увеличить наше оборонное производство еще больше", – добавил Роб Бауэр.

Угроза нападения России на НАТО

Бывший посол Украины в США Олег Шамшур считает, что окончательное осознание масштаба угрозы со стороны РФ в Европе, вероятно, наступит только тогда, когда она станет не теоретической, а выльется в настоящее противостояние. По его словам, Кремль стремится максимально ослабить НАТО, обострить противоречия как между США и Европой, так и внутри самой Европы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Каспарс Пуданс говорит, что у России есть окно для агрессии против НАТО до 2030 года. Он добавил, что борьба Украины за свободу на протяжении 13 лет, особенно последних четырех, "изменила многое", в частности подход Латвии к военным расходам и к военным инновациям.

