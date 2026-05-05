Россия атаковала центр Краматорска ФАБами: есть погибшие

Также известно о раненых.

Россияне в 17:00 5 мая сбросили фугасные авиабомбы на центр Краматорска. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Обновлено 18:52: Президент Владимир Зеленский сообщил, что число погибших в результате российской атаки по Краматорску возросло до пяти человек. Еще пятеро – пострадали.

"К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – добавил президент.

По состоянию на 17:50 было известно, что три человека погибли. Еще 5 ранены. На месте обстрела работают подразделения полиции, ГСЧС, коммунальные и медицинские службы.

"Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем масштабы разрушений. О существенных обновлениях сообщу дополнительно", – добавил Филашкин.

Напомним, ранее россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Как сообщили местные власти, обстрел произошел в 16:00. В результате атаки повреждены жилые дома, СТО и автомойка. По состоянию на 17:52 известно о двух погибших и шести пострадавших в результате вражеской атаки.

Также в ночь на 5 мая российские захватчики атаковали объекты украинской железной дороги в трех областях. Как сообщили в "Укрзализныце", под обстрелом оказались объекты в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

