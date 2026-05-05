В России посадили разработчиков гиперзвуковых ракет из-за публикации в журнале

Ученых по гиперзвуковым технологиям приговорили к колонии по делу о государственной измене.

В России суд в Новосибирске приговорил ученых Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным публикации, оба специалиста работали в области гиперзвуковых исследований. Основанием для уголовного преследования стала публикация научной статьи по газовой динамике в иностранном журнале.

Звегинцев был научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики имени Християновича и основал лабораторию "Аэрогазодинамика больших скоростей". Его задержали в апреле 2023 года. Галкин, его коллега и соавтор из Томска, был арестован вскоре после этого.

Видео дня

Следствие считает, что опубликованные материалы содержали сведения, связанные с разработкой гиперзвуковых технологий, и квалифицировало их как передачу секретной информации. При этом, как отмечается, до публикации статья прошла две независимые экспертизы, которые не выявили в ней государственной тайны.

В материале указывается, что описанные в исследовании технологии могут быть связаны с разработкой российских ракет "Кинжал", "Циркон", "Авангард" и "Сармат".

Ранее по аналогичным обвинениям были осуждены другие сотрудники этого же института. В частности, в 2024 году бывший директор института Александр Шиплюк получил 15 лет лишения свободы, а ученый Анатолий Маслов – 14 лет.

Аресты в России

Накануне стало известно, что в Красноярске задержали генерального директора стратегического предприятия "Красмаш" Александра Гаврилова. Его подозревают в растрате средств и получении взятки в размере около 3 миллионов рублей.

Ранее в российской колонии при загадочных обстоятельствах скончался активист-проповедник и YouTube-блогер Веган Христолюб Божий, который был осужден за протесты против войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: