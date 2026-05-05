Россия рекордно зарабатывает на экспорте нефти, несмотря на украинские удары, – Bloomberg

Стоимость российской нефти для Индии снизилась более чем на 3 доллара за баррель.

Выручка России от экспорта нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года взлетела до самого высокого уровня с момента начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года российские компании еженедельно в среднем продавали нефти на 2,42 миллиарда долларов. Издание подчеркнуло, что Россия вторую неделю подряд наращивает объемы поставок "черного золота" по мере устранения последствий предыдущих ударов украинских беспилотников по ключевым экспортным портам.

По данным Bloomberg, объем поставок нефти из российских портов с 5 апреля по 3 мая вырос до 3,66 млн баррелей в сутки. "Это самый высокий показатель с декабря. При этом объем поставок за последнюю неделю почти не изменился и составил 3,78 млн баррелей в сутки", – отметили журналисты.

Главными покупателями российской нефти остаются Индия и Китай. В то же время издание дает понять, что экспорт нефти из РФ в течение ближайшей недели может сократиться из-за последствий очередного удара дронов по порту Приморск.

При этом стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой из портов на Балтике за период с 5 апреля по 3 мая снизилась на 2,1 доллара – до 96,27 доллара. Тот же Urals, но с отгрузкой из Новороссийска, подешевел на 2,2 доллара – до 94,51 доллара за баррель. Стоимость российской нефти с доставкой в Индию также снизилась на 3,30 доллара – до 126,21 доллара за баррель.

Война в Иране и нефтяные доходы в РФ

С началом войны в Иране доходы России от экспорта нефти выросли. В частности, по итогам марта они взлетели до максимума за четыре года.

Этому также способствовало продление США санкционного исключения, которое позволяет покупать российскую нефть, загруженную до 17 апреля.

