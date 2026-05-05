Украинцы стали чаще жаловаться на нарушения закона о языке

Больше всего нарушений фиксируется в интернете.

В течение прошлого года возросло количество санкций за нарушение закона о языке. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время выступления в Media Center Ukraine.

По ее словам, в целом в течение прошлого года в Уполномоченного по защите языка поступило 2 888 жалоб. Больше всего нарушений зафиксировано в интернет-представительствах (26%), вывесках и рекламе (19%), а также в сфере обслуживания (18%).

Кроме того, она отметила, что возросло количество должностных лиц, общающихся на русском языке. В то же время она оценила это как "позитивный" момент с точки зрения демократии, поскольку "граждане больше не прощают должностным лицам служебную халатность".

"Улучшилось также качество подачи жалоб и активизировалось рассмотрение административных дел о языковых нарушениях +63%. Увеличилось и количество санкций. Всего применено 706 санкций - 57,2% - это предупреждения, и наложено 95 штрафов", - отметила Ивановская.

Напомним, ранее Елена Ивановская призвала повысить штрафы за нарушение закона о языке. Она отмечала, что есть люди, которые сознательно нарушают этот закон, и "штраф в 3400 или даже 5800 - это не та сумма, которая приведет их в чувство".

По ее словам, чиновники инициируют изменения в действующее законодательство в части ответственности юридических лиц - увеличение штрафов в 2-3 раза.

