'Интерпайп' разработал новый дизайн колесной пары для вагоностроителя в Северной Европе

Украинская промышленная компания "Интерпайп" впервые поставила колесные пары конструкции ULT35. Продукцию будут использовать для строительства тяжеловесных вагонов, а конечным потребителем станет сталелитейный завод на севере Швеции.

Как сообщает компания, колесная пара ULT35 из собственной линейки ULTIMATE была разработана R&D-специалистами "Интерпайпа" специально для вагонов, предназначенных для тяжелых перевозок. Новый продукт выдерживает максимальную нагрузку на ось до 35 тонн, что значительно выше привычных для грузового сегмента 20–25 тонн.

Вагоны с нагрузкой на ось в 35 тонн используются в ограниченном количестве стран для специализированного назначения, ведь повышенный вес требует усиленной железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, значительно более высокие требования предъявляются и к колесам и осям с точки зрения прочности и износостойкости.

Видео дня

"Эта конструкция станет новым стандартом для нашего постоянного партнера – шведского вагоностроителя, специализирующегося на тяжелых вагонах. Колесная пара разработана именно для 35 тонн, однако конструкция позволяет использовать ее и для вагонов с меньшей нагрузкой. Таким образом, нам удалось продлить срок службы колес и потенциально уменьшить для клиента необходимый запас колес и колесных пар для ремонта вагонов", – говорит Никлас Эрикссон, ведущий специалист по продажам железнодорожной продукции "Интерпайп" на рынок Европы.

Напомним, что ранее "Интерпайп" поставил колеса для железной дороги за Полярным кругом. Клиент осуществляет перевозки на рудовозах в Скандинавии, где температура воздуха может опускаться до -40°C.

Вас также могут заинтересовать новости: