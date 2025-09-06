Утечка подтверждает, что топовый iPhone 17 Pro Max получит рекордный в истории аккумулятор емкостью 5000 мАч.

За пару дней до официальной презентации в сети начали появляться промоматериалы по новым флагманским смартфонам Apple iPhone 17. Они раскрывают их особенности и технические характеристики.

Утечка подтверждает, что этой осенью вместо модели Plus выйдет iPhone 17 Air, а топовый iPhone 17 Pro Max получит рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор на 5000 мАч.

Все характеристики iPhone 17:

Базовый iPhone 17 получит 6,3-дюймовый OLED-экран, чип A19, 8 ГБ ОЗУ, тыльную камеру с датчиками на 48 и 12 мегапикселей, фронтальная камера на 24 Мп. Емкость аккумулятора составит 3600 мАч.

У iPhone 17 Air будет 6,6-дюймовый дисплей ProMotion с кадровой частотой 120 Гц. Устройство будет иметь всего одну 48-мегапиксельную заднюю камеру и 24 Мп селфи. Внутри чип A19. Аккумулятор всего 2800 мАч. Толщина смартфона составит 5,5 мм, а вес 145 г.

iPhone 17 Pro оснащен 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором 3700 мАч, а iPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей и впервые батарею 5000 мАч. Обе модели работают на чипе A19 Pro с 6-ядерным графическим ускорителем, поставляются с 12 ГБ ОЗУ и новой системой охлаждения с испарительной камерой.

Официальная презентация серии iPhone 17 запланирована на 9 сентября. В этот же день ожидается премьера новых часов Watch Series 10, Ultra 3 и наушников AirPods Pro 3.

Видео дня

Согласно отчету JP Morgan Chase, новые Айфоны все-таки не подорожают – за исключением одной модели. iPhone 17 Pro лишится версии на 128 ГБ и будет стартовать от 1099 за версию 256 ГБ.

Bloomberg рассказывал об амбициозном трехлетнем плане Apple по обновлению iPhone, который начнется с iPhone 17. На второй год компания представит складной iPhone, а в 2027 году – к 20-летию линейки – выйдет полностью безрамочный Айфон.

В разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2025-м. Например, AirTag 2, новый Apple TV 4K и M5 Apple Vision Pro.

