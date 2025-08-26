Первый этап начнется всего через несколько недель, предположительно 9 сентября.

Сентябрь ознаменует собой первый шаг в амбициозном обновлении дизайна iPhone, которые оставались практически неизменными в течение многих лет. Apple будет ежегодно вносить значительные нововведения в облик гаджетов минимум до 2027-го, пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Первый этап начнется всего через несколько недель, предположительно 9 сентября. Наряду с модифицированным дизайном камеры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, который не менялся с 2019 года, компания представит iPhone 17 Air – свой самый тонкий и легкий смартфон в истории.

Apple постепенно движется в направлении того, чего изначально хотел для iPhone легендарный дизайнер Джони Айв – чтобы телефон выглядел "как один лист стекла". И, начиная с iPhone 17 Air, в Apple будут активнее экспериментировать с тонкими iPhone.

На второй год компания представит складной iPhone. По инсайдам, девайс станет аналогом современных моделей Fold, получит четыре камеры, фирменный сотовый модем и Touch ID. Характерной чертой станет дисплей без складок.

Кульминация обновления iPhone запланирована к его 20-летию в 2027 году. Эта модель обещает полностью безрамочный экран, охватывающий корпус со всех четырех сторон. Селфи-камера и система Face ID будут размещены под экраном.

Еще одной важной инновацией станет использование полностью кремниевой батареи, что заметно повысит плотность энергии, а также увеличит срок жизни самого аккумулятора.

Несмотря на то, что обновление iPhone будет основным направлением в ближайшие годы, на пути к 2027 году ожидается еще много инноваций Apple. Так, грядущие AirPods Pro 3 получать возможность мониторинга сердечного ритма, что является серьезной инновацией для аудиоустройств.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и умными очками по типу Ray-Ban Meta, которые будут анализировать окружающую среду и передавать информацию владельцу в режиме реального времени.

