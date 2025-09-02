iPhone 17 Pro лишится версии на 128 гигабайт, за счет чего его начальная стоимость вырастет на 100 долларов.

Согласно отчету JP Morgan Chase, почти вся линейка iPhone 17 сохранит ценник на уровне прошлогодних iPhone 16 – вопреки ожиданиям о подорожании. Аналитики отмечают, что повышение коснется лишь iPhone 17 Pro – и то условное.

Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но в этом году Купертино нарушит сложившуюся традицию по причине постепенно отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ.

За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составить 1099 долларов (~45 500 грн). Однако за счет увеличения базового хранилища до 256 ГБ, цена фактически будет соответствовать iPhone 16 Pro.

Сколько будут стоить новые iPhone 17

iPhone 17 — $799 (без изменений);

iPhone 17 Air — $899–$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).

На данный момент самый большой знак вопроса – это iPhone 17 Air. Хотя технически он заменит собой модель Plus, это совершенно новый форм-фактор, который может оправдать немного более высокую цену.

Когда пройдет презентация новых iPhone

В Apple подтвердили дату презентации флагманов серии iPhone 17 и других "яблочных" новинок. В анонсе говорится, что осенняя презентация пройдет 9 сентября в 20:00 по Киеву. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.

Ранее журналисты собрали 15 ключевых нововведений в iPhone 17 Pro и его увеличенной версии Pro Max, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации 9 сентября.

