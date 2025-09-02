Согласно отчету JP Morgan Chase, почти вся линейка iPhone 17 сохранит ценник на уровне прошлогодних iPhone 16 – вопреки ожиданиям о подорожании. Аналитики отмечают, что повышение коснется лишь iPhone 17 Pro – и то условное.
Еще в 2017 году Apple негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Но в этом году Купертино нарушит сложившуюся традицию по причине постепенно отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ.
За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составить 1099 долларов (~45 500 грн). Однако за счет увеличения базового хранилища до 256 ГБ, цена фактически будет соответствовать iPhone 16 Pro.
Сколько будут стоить новые iPhone 17
- iPhone 17 — $799 (без изменений);
- iPhone 17 Air — $899–$949;
- iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);
- iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).
На данный момент самый большой знак вопроса – это iPhone 17 Air. Хотя технически он заменит собой модель Plus, это совершенно новый форм-фактор, который может оправдать немного более высокую цену.
Когда пройдет презентация новых iPhone
В Apple подтвердили дату презентации флагманов серии iPhone 17 и других "яблочных" новинок. В анонсе говорится, что осенняя презентация пройдет 9 сентября в 20:00 по Киеву. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.
Ранее журналисты собрали 15 ключевых нововведений в iPhone 17 Pro и его увеличенной версии Pro Max, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации 9 сентября.