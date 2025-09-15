Значимые изменения в линейке Apple приберегла на 20-летие iPhone.

Инсайдер Instant Digital заявил в своем блоге в Weibo, что от серии iPhone 18 точно не стоит ждать инноваций. Апдейт будет минорным, по аналогии со смартфонами iPhone 16 по отношению к iPhone 15.

Ранее ходили слухи, что Pro-модели iPhone 2026 года смогут похвастаться подэкранным камерами. Но, согласно свежим данным, рассчитывать на это точно не стоит. Все, что получат покупатели, это меньший Dynamic Island с системой Face ID и селфи-камерой.

Значимые изменения в линейке iPhone припасли на 2027 году к запуску линейки iPhone 19. В 2027-м iPhone отпразднует свой 20-летний юбилей и революционное новшество будет как раз кстати.

В прошлом Instant Digital точно предсказывал некоторые нововведения Apple (например, систему охлаждения iPhone 17 Pro и желтый цвет iPhone 14), но часть слухов не подтверждалась.

Тем не менее в 2026 году ожидается появление дебютного складного смартфона Apple. По инсайдам, устройство станет аналогом современных моделей Fold, получит четыре камеры и Touch ID. А отличительной чертой станет дисплей без складок.

Напомним, в серию iPhone 17 вошли четыре модели: iPhone 17 с плавным дисплеем 120 Гц, самый тонкий в истории iPhone Air, а также флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с новым дизайном и в оранжевом цвете.

Журналисты The Verge рассказывали, почему базовая модель iPhone 17 может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.

