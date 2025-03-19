Один из немногих за последние годы смартфон с плоской камерой будет стоить 500 долларов.

Google представил Pixel 9A, и это стало скорее формальностью, ведь утечки раскрыли все детали задолго до анонса.

Cмартфон получил увеличенный экран, процессор Tensor G4, улучшенную защиту от воды и переработанный дизайн без выступающей камеры. При этом стартовая цена осталась на уровне 500 долларов, что делает его более привлекательным выбором на фоне нового бюджетного iPhone.

Ключевое изменения в дизайне - плоская камера. Теперь она встроена в корпус, а не торчит над задней панелью, как в предыдущих моделях. Это не только эстетическое улучшение, но и практичное: смартфон больше не раскачивается, когда лежит на столе.

Видео дня

Экран стал больше: 6.3 дюйма вместо 6.1. Но несмотря на это, корпус устройства почти не увеличился: смартфон лишь на пару миллиметров выше предшественника и даже немного легче. К тому же дисплей теперь ярче, с пиковым показателем 2700 нит против 2000 нит у 8A.

Основная камера - 48 МП с сенсором 1/2", который чуть меньше, чем в Pixel 8A (1/1.73"), но обещает высокое качество снимков. Есть и макрорежим, использующий главный модуль, а 13-мегапиксельный ультраширик остался на месте.

В плане автономности ёмкость батареи увеличилась до 5100 мАч. Поддерживается беспроводная зарядка и проводная зарядка до 23 Вт. Кроме того, устройство получило улучшенную влагозащиту IP68.

Ну и главное - Google обещает 7 лет обновлений. Это делает Pixel 9A отличным вариантом для тех, кто не хочет менять смартфон каждые пару лет. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 500 долларов, а за версию с 256 ГБ придётся отдать 600 долларов. Продажи стартуют в апреле, но точной даты пока нет.

Сравнения с iPhone 16e напрашиваются сами собой, особенно с учетом их схожих характеристик. Оба устройства имеют защиту IP68, но iPhone за 600 долларов не может похвастаться ультраширокоугольной камерой и поддерживает лишь 60 Гц на дисплее. В то же время Pixel 9A предлагает 120 Гц и второй объектив, оставаясь при этом дешевле на 100 долларов..

Ранее мы рассказывали, что законы ЕС помешали Apple сделать максимально компактный инновационный iPhone. Сообщается, что у смартфона не должно было быть ни физических кнопок, ни даже порта для зарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: