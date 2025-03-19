Google анонсировала Pixel 9A / Фото - Google

Google представил Pixel 9A, и это стало скорее формальностью, ведь утечки раскрыли все детали задолго до анонса.

Cмартфон получил увеличенный экран, процессор Tensor G4, улучшенную защиту от воды и переработанный дизайн без выступающей камеры. При этом стартовая цена осталась на уровне 500 долларов, что делает его более привлекательным выбором на фоне нового бюджетного iPhone.

Ключевое изменения в дизайне - плоская камера. Теперь она встроена в корпус, а не торчит над задней панелью, как в предыдущих моделях. Это не только эстетическое улучшение, но и практичное: смартфон больше не раскачивается, когда лежит на столе.

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Экран стал больше: 6.3 дюйма вместо 6.1. Но несмотря на это, корпус устройства почти не увеличился: смартфон лишь на пару миллиметров выше предшественника и даже немного легче. К тому же дисплей теперь ярче, с пиковым показателем 2700 нит против 2000 нит у 8A.

Основная камера - 48 МП с сенсором 1/2", который чуть меньше, чем в Pixel 8A (1/1.73"), но обещает высокое качество снимков. Есть и макрорежим, использующий главный модуль, а 13-мегапиксельный ультраширик остался на месте.

В плане автономности ёмкость батареи увеличилась до 5100 мАч. Поддерживается беспроводная зарядка и проводная зарядка до 23 Вт. Кроме того, устройство получило улучшенную влагозащиту IP68.

Ну и главное - Google обещает 7 лет обновлений. Это делает Pixel 9A отличным вариантом для тех, кто не хочет менять смартфон каждые пару лет. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 500 долларов, а за версию с 256 ГБ придётся отдать 600 долларов. Продажи стартуют в апреле, но точной даты пока нет.

Сравнения с iPhone 16e напрашиваются сами собой, особенно с учетом их схожих характеристик. Оба устройства имеют защиту IP68, но iPhone за 600 долларов не может похвастаться ультраширокоугольной камерой и поддерживает лишь 60 Гц на дисплее. В то же время Pixel 9A предлагает 120 Гц и второй объектив, оставаясь при этом дешевле на 100 долларов..

Фото Pixel 9A 19 марта 2025
Фото Pixel 9A 19 марта 2025
Фото Pixel 9A 19 марта 2025
Фото Pixel 9A 19 марта 2025
Фото Pixel 9A 19 марта 2025
Фото Pixel 9A 19 марта 2025

Ранее мы рассказывали, что законы ЕС помешали Apple сделать максимально компактный инновационный iPhone. Сообщается, что у смартфона не должно было быть ни физических кнопок, ни даже порта для зарядки.

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