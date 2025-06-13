Вечером в пятницу, 13 июня, российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные беспилотники типа "Shahed".
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Обновлено в 00:26: "Шахеды" фиксируют в юго-восточной части Харьковщины (курсом на юг) и на западе области (юго-восточный курс).
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Обновлено в 00:22: В Сумской области обнаружили российский разведывательный беспилотник, его пытаются сбить.
В последнем сообщении Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщается о "шахедах" на Сумщине, Полтавщине и востоке Харьковщины.