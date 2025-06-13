Украинские дети, которые попали в дорожно-транспортное происшествие во Франции, возвращались с учебного обмена во французском лицее в регионе Бретань.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно последним данным, погибли четверо взрослых, трое из них - украинцы. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения.
Украинские дипломаты и консулы поддерживают связь с семьями пострадавших и представителями французских органов власти и служб. Зеленский поблагодарил страну за масштабное привлечение спасательных служб - по его словам, над госпитализацией детей работали более 50 аварийных бригад:
"Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей".
Смертельное ДПТ во Франции
Ранее украинское Министерство иностранных дел сообщило о смертельной аварии на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман.
Автобус с украинской регистрацией перевозил взрослых и детей из Украины. Деталей о том, откуда и куда он двигался, не сообщали.
Тогда было известно о гибели четырех человек, еще по меньшей мере 30 получили ранения. 11 из них были в тяжелом состоянии.