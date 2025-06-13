Автобус потерял управление по дороге в Париж.

Украинские дети, которые попали в дорожно-транспортное происшествие во Франции, возвращались с учебного обмена во французском лицее в регионе Бретань.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно последним данным, погибли четверо взрослых, трое из них - украинцы. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения.

Украинские дипломаты и консулы поддерживают связь с семьями пострадавших и представителями французских органов власти и служб. Зеленский поблагодарил страну за масштабное привлечение спасательных служб - по его словам, над госпитализацией детей работали более 50 аварийных бригад:

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"Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей".

Смертельное ДПТ во Франции

Ранее украинское Министерство иностранных дел сообщило о смертельной аварии на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман.

Автобус с украинской регистрацией перевозил взрослых и детей из Украины. Деталей о том, откуда и куда он двигался, не сообщали.

Тогда было известно о гибели четырех человек, еще по меньшей мере 30 получили ранения. 11 из них были в тяжелом состоянии.

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