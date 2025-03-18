В продаже новый среднебюджетник Pixel 9a ожидается в этом месяце.

На YouTube появилось видео с распаковкой и тестами еще не представленного смартфона Google Pixel 9a. Ожидается, что новинка сможет заинтересовать не только поклонников пиксельфонов, но и тех, кто скучает по дизайну 2010-х.

Девайс выглядит ровно так, как его рисовали на рендерах. У него минималистичный дизайн и практически не выступающий из корпуса блок камер, отличный от того, что используется в актуальной линейке Pixel. Таких смартфонов на рынке почти нет, говорится в обзоре.

Спереди ничего необычного: толстые рамки и одинарный вырез для камеры. Диагональ дисплея стала больше – 6,3-дюйма против 6,1' в Pixel 8a. Емкость аккумулятор выросла с 4500 мАч до 5100 мАч. Девайс основан на чипсете Tensor G4, как и более дорогие Pixel 9 и Pixel 9 Pro, но производительность чуть ниже.

Видео дня

Снимает смартфон хорошо. Автор обзора хвалит двойную камеру 48 Мп и 13 Мп за точную цветопередачу и правильные оттенки кожи. Телевика нет, хотя у конкурентов в лице Galaxy S24 FE и Nothing Phone (3a) он присутствует.

Источник издания Android Headlines сообщили, что презентация смартфона Pixel 9a пройдет уже на этой неделе, что почти на 2 месяца раньше обычного. В продажу он поступит в конце марта.

Стоимость базовой версии на 8 + 128 ГБ останется неизменной – $499 или 20 000 грн. Это на 100 дешевле iPhone 16E от Apple, который вышел с одинарной камерой, 60-герцовым экраном и без MagSafe.

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