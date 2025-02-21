Новинка получила Apple Intelligence, Face ID, USB-C, но осталась с одинарной камерой и старым вырезом.

На днях Apple представила iPhone 16e – теперь это самый доступный Айфон в ассортименте компании, который пришел на смену iPhone SE 3-го поколения.

Новинка получила Apple Intelligence, Face ID, USB-C, 48-мегапиксельную камеру и другие фичи актуальных iPhone по стартовой цене в 599 долларов. Редакторы 9to5Mac решили подробно взглянуть, как она отличается от iPhone 15, iPhone 14 и более старых моделей.

iPhone 12 против iPhone 16e

По сравнению с базовой моделью 2020 года, 16e предлагает более яркий OLED-экран (800 нит против 625), самый актуальный чип A18 вместо A14 и большую автономность (26 часов видео против 17). Также появилась "Кнопка действия" но исчезла ультраширокая камера.

Видео дня

iPhone 13/14 против iPhone 16e

Здесь разница минимальна: у бюджетного 16e такой же внешний вид и экран, но процессор A18, улучшенная автономность и поддержка ИИ функций Apple Intelligence.

Как и в случае с iPhone 12, сверхширокоугольную камеру убрали, зато 48-мегапиксельный сенсор по сравнению с 12-Мп в iPhone 13 и 14 позволяет делать двукратное оптическое приближение без потери качества.

iPhone 15 против iPhone 16e

В сравнении со самым старым смартфоном в актуальной линейке Apple, 16e проигрывает по части экрана: у iPhone 15 яркость 1000 нит и Dynamic Island вместо устаревшей "челки".

Также у бюджетника слабее графика. GPU в iPhone 15 5-ядерный, а в 16e – 4-ядерный. В то же время выросла автономность – 26 часов против 20. Новинка также имеет 8 Гб ОЗУ. Это необходимо, чтобы девайс работал с нейросетью Apple Intelligence.

Какой iPhone выбрать в 2025 году

Если обновляться с iPhone 12, iPhone 13 или iPhone SE (2022), iPhone 16e – логичный апгрейд, считают 9to5Mac. Вы получаете USB-C, поддержку Apple Intelligence и камеру разрешением 48 мегапикселей, которая умеет снимать видео 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду.

С iPhone 15 переход спорный: потеря Dynamic Island и ультраширокой камеры, но прибавка по части автономности и в ИИ-функциях.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет в марте, но будет стоить, скорее всего, $499. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

Помимо iPhone 16E, в ближайшие недели ожидается анонс нового iPad Air и MacBook Air. Также могут представить iPad 11 и бюджетные часы Apple Watch SE 3.

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