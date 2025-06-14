МАГАТЭ призывает всех к сдержанности.

В рамках военной операции "Rising Lion" Израиль атаковал только ядерный объект в иранском городе Натанз, там находились завод и пилотная установка по обогащению топлива.

Об этом во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, была уничтожена наземная инфраструктура завода, на котором Иран производил уран, обогащенный до 60%:

"На объекте разрушены электрическая подстанция, главный корпус электроснабжения, аварийное электроснабжение и резервные генераторы. Нет никаких признаков физического нападения на подземный каскадный зал, содержащий часть пилотного завода по обогащению топлива и главный завод по обогащению топлива. Однако, потеря электроснабжения каскадного зала могла повредить центрифуги, которые там находятся".

Гросси отметил, что уровень радиоактивности за пределами площадки остался неизменным и находится в пределах нормы. То есть израильская операция не вызвала радиологического воздействия на население или окружающую среду.

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"Однако, в результате этого воздействия наблюдается радиологическое и химическое загрязнение внутри объектов в Натанзе. Тип излучения, присутствующий внутри объекта, в первую очередь альфа-частицы, является контролируемым с помощью соответствующих мер радиационной защиты", - добавил он.

Кроме того, Тегеран сообщил МАГАТЭ об атаках на завод по обогащению топлива в Фордо, а также на объект в Эсфахане, где размещено несколько ключевых ядерных предприятий - в частности заводы по изготовлению топливных пластин, производства ядерного топлива, конверсии урана и производства порошка обогащенного диоксида урана. Однако Гросси подчеркнул, что агентство не имеет достаточной информации по этому поводу.

Глава организации призвал все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации:

"Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде. Такие нападения имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защищенности и защищенности ядерных объектов".

Операция против ядерных объектов Ирана

Как сообщал УНИАН, вчера Израиль совершил серию ударов по ядерным объектам, производственным мощностям, военным объектам и ключевой инфраструктуре Ирана.

По данным ЦАХАЛ, Израиль использовал 200 истребителей и примерно 330 различных боеприпасов для нанесения ударов по более 100 целям по всей стране.

Основной целью было замедление или остановка ядерной программы Ирана, чтобы отсрочить потенциальное достижение ядерного арсенала. По оценке аналитиков, отсрочка возможна на год-два, но программа не уничтожена полностью.

Уже вечером Иран запустил в сторону страны десятки ракет, назвав это возмездием за израильскую операцию. В Армии обороны заявили, что большинство воздушных целей удалось ликвидировать.

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