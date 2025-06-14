Людмила Жерновская

В ночь на 14 июня Иран совершил новую волну ракетных ударов по Израилю, в стране работает противовоздушная оборона.

Информация обновляется...

В 01:05 Армия обороны Израиля сообщила в Telegram об обнаружении ракет, запущенных в сторону страны из Ирана. Людей попросили уйти в безопасные места и оставаться там до дальнейших указаний:

Видео дня

"В настоящее время ЦАХАЛ работает над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать следовать инструкциям Командования Армии обороны Израиля".

Вас также могут заинтересовать новости: