Большинство иранских военных, включая командование, не знали о надвигающейся атаке.

Перед началом массированного воздушного удара по Ирану Израиль смог нарушить иранскую военную связь, сделав иранскую армию "слепой, глухой и немой". Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на своих штатных военных аналитиков Ханса-Юргена Фелевальда и Юлиана Рёпке.

Известно, что Израиль задействовал в операции против Ирана около двухсот своих самолётов и в итоге не потерял ни одного. При этом утверждается, что в некоторых случаях израильские самолеты приближались к своей цели на расстояние до 50 км.

Пока Израиль наносил свои удары, армия Ирана не оказывала никакого сопротивления, и лишь на одном объекте отработала система ПВО, отмечает Bild.

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"Сотни офицеров и пилотов Ирана даже не знали, что вообще что-то происходит. Это указывает на массированную кибератаку с применением средств электронной войны, которая, вероятно, началась уже при взлёте израильских самолётов. Израилю, по-видимому, удалось на несколько часов отключить иранские радары. Иранские ВВС, поднявшиеся в воздух, просто не видели целей", – сообщает издание.

Также аналитики Bild считают, что Израиль вывел из строя связь между различными подразделениями ПВО и нейтрализовал гражданскую связь. Соответственно, иранские военные не могли коммуницировать между собой ни по телефону, ни через интернет-мессенджеры. Именно этим обозреватели Bild объясняют тот факт, что израильские ракеты застали многих иранских генералов в их спальнях.

"В целом режим Ирана оказался слеп, глух и нем. Связь была восстановлена лишь утром, когда израильские ВВС уже сделали свою работу", – отмечает Bild.

Ирано-Израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, вечером Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль в ответ на утреннее нападение израильтян. По данным армии Израиля, всего было запущено около 100 ракет, большинство из которых удалось сбить. Сообщается о двух десятках раненых, погибших нет.

Тем временем в Сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлены результаты утренней израильской атаки на ядерные объекты Ирана.

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