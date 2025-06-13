Подобным образом американцы уже помогали израильтянам в прошлом году.

США и страны-соседи помогли Израилю перехватить иранские ракеты, которые Тегеран запустил под вечер в ответ на утреннюю израильскую атаку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два израильских источника.

Издание не уточняет, какие именно страны, кроме США, были задействованы в отражении атаки. Вероятно, это могли быть Иордания и Саудовская Аравия, которые лежат на маршруте иранских ракет. Также не уточняется, в чем именно заключалась помощь союзников - только в разведывательных данных, или непосредственно в сбивании ракет.

Один из источников однако отметил, что это происходило подобно тому, как эти страны помогали Израилю во время прошлогодних атак Ирана. Тогда США поднимали в небо свои истребители и непосредственно сбивали иранские ракеты и дроны.

Видео дня

Помощь американцев при отражении сегодняшней операции изданию Axios подтвердили не только израильские источники, но и один неназванный "топ-чиновник США".

Ирано-израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, по имеющейся на данный момент информации, во время ответного удара Иран запустил по Израилю около сотни баллистических ракет. В армии обороны Израиля утверждают, что большинство ракет удалось сбить, а прилеты - это в основном падение обломков перехваченных ракет. Известно о двух десятках раненых людей.

Также мы рассказывали, что утренняя атака Израиля по Ирану выдалась на удивление удачной из-за того, что израильтяне смогли полностью нейтрализовать всю связь своего противника. Большинство иранских военных до последнего момента даже не догадывались, что против их страны началась масштабная атака.

Вас также могут заинтересовать новости: