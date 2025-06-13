По меньшей мере два человека находятся в тяжелом состоянии.

В Израиле заявили, что массированной ракетной атакой Иран пересек красные линии, поэтому должен заплатить за это высокую цену.

Как передает 13 канал, с соответствующим заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Иран пересек красные линии, когда решился обстрелять ракетами центры гражданского населения в Израиле. Мы будем продолжать защищать граждан Израиля и гарантировать, что режим аятолл заплатит очень высокую цену за свои преступные действия", - сказал он.

По данным СМИ, известно о по меньшей мере 21 раненом человеке, двое из них - в тяжелом состоянии. Израильская национальная медицинская служба Magen David Adom информирует о пяти раненых в регионе Дан - один человек в состоянии средней тяжести, еще четверо имеют легкие осколочные ранения.

Видео дня

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что во время двух залпов из Ирана было запущено менее 100 ракет, большинство из них перехватили. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении сказал, что иранский режим "еще никогда не был слабее". По его словам, сейчас для иранского народа существует возможность выступить против власти:

"Я с вами, израильский народ с вами".

Обострение на Ближнем Востоке

Как известно, минувшей ночью Израиль совершил масштабную воздушную операцию по территории Ирана. Основными циями были ядерные объекты, военные базы и объекты инфраструктуры Корпуса стражей Исламской революции.

По данным СМИ, в результате атаки были убиты несколько высокопоставленных чиновников, в частности командующие IRGC и ядерные ученые. Израиль привлек к этой операции более 100 боевых самолетов.

Это самое масштабное прямое столкновение между Израилем и Ираном. Эксперты считают, что удар не уничтожил ядерную программу Ирана полностью, но отбросил ее развитие минимум на год.

Уже вечером Иран запустил по Израилю множество ракет. Сеть заполонило видео взрывов и работы противовоздушной обороны в Тель-Авиве.

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