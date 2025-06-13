Также на спутниковых снимках зафиксирована ракетная база армии Ирана.

Одной из основных целей израильского удара по Ирану была инфраструктура обогащения урана. Аналитик открытых данных Дэмиен Саймон опубликовал в своем Твиттере спутниковые снимки, как утверждается, последствий удара именно по этим объектам.

"Первый набор спутниковых снимков, демонстрирующих повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, нанесенные во время израильской операции "Восходящий лев", - пишет он.

Видео дня

Другая группа снимков, как утверждается, фиксирует последствия удара по объекту возле города Керманшах. По некоторым данным, это одна из военных баз Корпуса стражей исламской революции, в частности ее называют подземной ракетной базой.

Ирано-израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, под вечер пятницы Иран смог организовать массированный ракетный удар в ответ на утреннюю атаку Израиля. В сети распространяются многочисленные видео с "прилетами" по израильским городам, однако израильское правительство сообщает, что ситуация контролируется.

Тем временем российский диктатор вышел с циничным заявлением, в котором он осудил Израиль за нарушение Устава ООН. Тот факт, что Россия так же и даже хуже поступает в Украине, Путина совсем не смутил.

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