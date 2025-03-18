Законы ЕС помешали Apple выпустить революционный iPhone: каким он мог бы быть

Компания не решилась выпускать устройство без USB-C из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

Последние несколько лет в сети периодически появлялись слухи о том, что новое поколение iPhone может окончательно лишиться каких бы то ни было портов и физических кнопок. И уже в этом году такой аппарат мог бы выйти, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

По его данным, ультратонкий смартфон, который фигурирует в утечках под названием iPhone 17 Air, изначально был более амбициозным проектом. Так, компания хотела отказаться от разъема USB-C, сделав девайс первым в мире с полностью беспроводной зарядкой.

Неясно, насколько далеко зашли разработки Apple в данном направлении, но в результате компания решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза. В декабре 2024 года в ЕС вступило в силу правило о едином разъеме USB-C для зарядки, из-за чего Apple была вынуждена раньше времени снять с продажи популярные модели iPhone.

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Впрочем, Apple пока не отказывается от идеи полностью – все будет зависеть от успеха iPhone 17 Air. Он, как ожидается, станет самым тонким смартфоном в истории компании и будет уступать по толщине остальным моделям iPhone 17 примерно на 2 мм.

На рендерах видно, насколько компактной может оказаться новинка.

Ожидается, что iPhone 17 Air выйдет с 6,6-дюймовым дисплеем, собственным модемом Apple, чипсетом A19 с 8 ГБ ОЗУ и одной камерой на 48 Мп. Тонкий дизайн потребует своих компромиссов: не будет слота для SIM-карт, нижнего динамик и сверхширокоугольной камеры. Стоить устройство должно около 900 долларов.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, дебютирует уже в мае. Смартфон будет толще и дороже, чем Айфон, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует идти на компромиссы в плане железа.

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