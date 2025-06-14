В России внезапно вспомнили о международном праве.

В Министерстве иностранных дел Украины указали на лицемерие российских заявлений о недопустимости нарушения норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Так спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление российского министерства относительно израильской операции против ядерных объектов Ирана. Он привел фрагмент, в котором россияне возмущаются "неспровоцированными военными ударами по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры":

"Этот неудобный момент, когда Министерство иностранных дел России сделало заявление по Ближнему Востоку, но забыло посмотреть на себя в зеркало".

Реакция России на обстрел Ирана

Как известно, российская сторона сильно осудила удары Израиля по объектам в Иране, назвав их неоправданными и незаконными.

Видео дня

Кремлевский правитель Путин, чья страна ведет кровавую войну против Украины, заявил, что действия Израиля нарушают Устав ООН и международное право.

Официальной реакции Москвы на массированный ракетный обстрел Израиля, который уже вечером осуществил Иран, не было.

Напомним, ранее Россия и Иран заключили "Всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве" со сроком на 20 лет. Соглашение предусматривает военное, энергетическое и технологическое сотрудничество, в частности в ядерной сфере.

Вас также могут заинтересовать новости: