Компания взяла за основу iPhone 14, но положила в него "железо" iPhone 16.

Apple официально представила iPhone 16E – теперь это самый доступный Айфон, который пришел на смену iPhone SE 3-го поколения.

Как и ожидалось, смартфон получил 6.1-дюймовый экран (против 4.7″ в SE 3) на 60 Гц, USB-C и "Кнопку действия" вместо рычажка звука, но остался без выреза Dynamic Island и боковой кнопки для управления камерой.

По части "начинки" iPhone 16E повторяет iPhone 16 – фирменный чипсет A18 и 8 ГБайт оперативной памяти, которые поддерживают Apple Intelligence. Таким образом, теперь единственный iPhone, который официально продает Apple, без ИИ-функций это iPhone 15.

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При этом у iPhone 16E всего одна основная камера, зато разрешение выросло с 12 до 48 Мп. Аккумулятор – точные характеристики не раскрываются. Еще из интересного – внутри модем связи C1, над которым Apple работала последние годы. Его поставили вместо чипа от Qualcomm, который использовали раньше.

Стоимость iPhone 16E начинается c 599 долларов (~25 000 грн). Это серьезное повышение цены по сравнению с прошлым поколением SE, которое было оценено в 429 долларов. На выбор два цвета: черный и белый, в продаже с 28 февраля.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет в марте, но будет стоить, скорее всего, $499. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

Помимо iPhone 16E, в ближайшие недели ожидается анонс нового iPad Air и MacBook Air. Также могут представить iPad 11 и бюджетные часы Apple Watch SE 3.

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