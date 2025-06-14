Маск наживает новых врагов: обнаружена серьезная проблема со спутниками Starlink

Тысячи спутников Starlink от SpaceX сводят на нет усилия астрономов: чувствительным телескопам мешает радиоизлучение.

Когда компания миллиардера Илона Маска SpaceX тысячами отправляла спутники Starlink в ближний космос, она совсем не заботилась об интересах астрономов. А теперь выяснилось, что высокочувствительные астрономические телескопы не могут считывать сигналы из-за радиопомех. Об этом пишет Newscientist.

Исследователи под руководством профессора радиоастрономии Университета Кертина Стивена Тингея отследили сигналы двух тысяч спутников Starlink. Они обнаружили, что спутники излучают помехи, которые подавляют возможности телескопов улавливать слабые радиосигналы с момента зарождения первых звезд. Команда Тингея предполагает, что спутники непреднамеренно передают радиосигналы через свои антенны.

"Мощность этих сигналов можно сравнить с самыми яркими естественными радиоисточниками в небе. Это все равно что взять самые сильные источники в небе, поместить туда еще кучу искусственных и заставить их сильно перемещаться - это очень сильно влияет на эксперименты, особенно на сверхчувствительные", - сказал Тингей в интервью New Scientist.

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Издание пишет, что оборудование SpaceX излучает сигналы в диапазонах, которые защищены Международным союзом электросвязи для целей радиоастрономии. Однако, пока неясно, можно ли считать это незаконным, поскольку радиопомехи считаются непреднамеренными.

Отмечается, что под угрозой примерно треть данных на определенных частотах. Но проблема усугубляется, поскольку SpaceX на данном этапе запустила более 7600 спутников, а панирует увеличить их количество до десятков тысяч.

Как микроспутники осваивают ближний космос

Как писал УНИАН, спутники Starlink тоже подвергаются угрозам. Спутники Маска уничтожает повышенная солнечная активность. В NASA считают, что из-за этого увеличился риск попадания обломков на землю. В том числе из-за солнечной радиации за пять лет в атмосферу Земли вернулись 523 спутника Starlink.

Кроме спутников Starlink на околоземной орбите вскоре могут оказаться и спутники американской компании SpinLaunch. Амбициозный конкурент Маска анонсировал планы побить рекорды SpaceX. SpinLaunch объявил о намерении одновременно запустить 250 микроспутников, которые станут началом спутникового созвездия Meridian.

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