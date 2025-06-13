Новый процесс может потенциально сократить зависимость Китая от импорта стратегического металла.

Китайские учёные добились прорыва в коммерческой добыче критически важного металла рубидия напрямую из рассола солёных озёр, что потенциально позволит резко сократить зависимость от импорта.

В основном КНР возит его из Канады, которая в настоящее время покрывает две трети потребностей "Поднебесной", пишет South China Morning Post. Эта промышленная технология позволяет получать ультрачистый хлорид рубидия из материалов с крайне низкой концентрацией, открывая новый внутренний источник этого стратегически важного элемента.

Институт солёных озёр (ISL) при Китайской академии наук (CAS) сообщил, что исследователи сумели получить хлорид рубидия чистотой 99,9% из хлорида калия, содержащего всего 0,001% рубидия.

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Чем полезен рубидий

Рубидий — стратегически важный металл для развивающихся отраслей. Он широко используется в электронике, производстве специального стекла и в аэрокосмической индустрии. Металл имеет обширные военные, технологические и гражданские применения.

Например, ионы рубидия могут улучшать характеристики перовскитных солнечных элементов, а сверхточные атомные часы на рубидии теряют менее одной секунды за 3,7 миллиона лет. Хлорид рубидия также используется в медицинских исследованиях для визуализации опухолевых клеток.

Китай и рубидий

Несмотря на то, что Китай входит в число стран с крупнейшими запасами рубидия, 97% этих запасов находятся в бедных по содержанию руды породах, затрудняющих добычу. Остальные 3% рубидия содержатся в солёных озёрах и геотермальных источниках в Тибетском автономном районе и провинции Цинхай.

"Хотя Китай является крупным мировым производителем рубидия, отрасль сильно зависит от импорта руды. В 2021 году Китай импортировал 19 500 тонн концентрата рубидия, при этом 66,3% сырья было закуплено за рубежом — в основном из Канады и Зимбабве", - заявил Хэ Синьюй из Геологоразведочной службы цветных металлов Китая.

Он также предупредил, что на фоне усиливающейся конкуренции между мировыми державами за минеральные ресурсы — США, например, включили рубидий в список критически важных минералов в 2022 году — Китаю необходимо уделить приоритетное внимание безопасности цепочек поставок через "ресурсную дипломатию".

Что еще известно об этом открытии

Группа электрохимической сепарации ISL преодолела как теоретические, так и инженерные барьеры для получения высокочистого хлорида рубидия.

Исследователи разработали сложную модель, показывающую распределение рубидия в процессе производства калийных солей. Она объяснила, почему рубидий не концентрируется естественным путём, и помогла определить оптимальные стадии для его извлечения. Модель также предсказывает поведение следов рубидия в сложных средах, предлагая новые подходы к изучению минеральных элементов солёных озёр.

Была разработана интегрированная технологическая схема, охватывающая промывку руды, выщелачивание рубидия, обогащение, экстракцию растворителем и очистку. С её помощью удалось извлечь хлорид рубидия чистотой 99,9% из источников хлорида калия с крайне низким содержанием рубидия, расположенных в районе соляного озера Цахань в Цинхае.

Кроме того, этот процесс может быть экономически эффективным. Исследование 2022 года, проведённое группой ISL под руководством Гао Даньдань, показало, что совокупные затраты на производство хлорида рубидия с использованием аналогичных методов составляют лишь треть от рыночной стоимости вещества.

Эта инновация, поддержанная Национальным фондом естественных наук Китая, Академией наук и властями провинции Цинхай, может снизить зависимость от импорта и повысить стратегическую автономию Китая в цепочках поставок критически важных минералов.

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