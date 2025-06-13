В марте 2022 года россияне по меньшей мере трижды пытались высадить десант.

Заявления о возможности российского десанта в Одессе сейчас являются больше информационно-психологическим воздействием - чтобы достичь успеха, противнику потребуется наземная поддержка со стороны Николаева и непризнанного Приднестровья, которое граничит с Одесской областью. Об этом в эфире телемарафона заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко.

По мнению эксперта, даже если вражеский десант сможет высадиться на побережье, дальнейшего успеха он не будет иметь, поскольку для логического завершения такого сценария врагу нужно сделать как минимум два дополнительных удара по подразделениям ВСУ, которые защищают Одессу. Первый - с востока, с направления Николаева, а второй - с севера, с территории непризнанного Приднестровья.

"Именно такие опасения были три года назад, когда в марте 2022 года россияне по меньшей мере трижды пытались высадить десант. Тогда, кстати, на суше такая ситуация могла иметь место, но этого не произошло. За эти три года ситуация действительно значительно изменилась не в пользу россиян. Прежде всего, Силы обороны получили новое оружие, которое действует на значительно большие дистанции. В частности, это противокорабельные ракеты и морские ударные дроны", - сказал Рыженко.

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Также он напомнил, что вражеская группировка в Черном море, в которую входят десантные корабли, значительно ослаблена - определенное количество десантных кораблей уничтожено или серьезно повреждено. По его оценке, по сравнению с 2022 годом российские возможности по высадке десанта ослаблены как минимум вдвое.

"Поэтому все эти нагнетания - это информационно-психологическое воздействие и не более", - подчеркнул Рыженко.

Почему в России не перестают грезить о захвате Одессы

Как писал УНИАН, представители Кремля и российские пропагандисты часто вспоминают об Одессе, угрожают ее захватить. Причем, риторика в отношении жителей города время от времени меняется: то оккупанты заявляют, что убьют всех людей, то заявляют, что хотят "спасти русскоязычных людей от нацистов".

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак объяснил, что российский диктатор Владимир Путин грезит Одессой, потому что Кремль хочет лишить Украину выхода к морю и решить вопрос с Приднестровьем. Также Москва стремится создать угрозу для Евросоюза и НАТО.

Недавно в Одессе президент Украины Владимир Зеленский также коснулся этой темы. По его словам, Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Москвы в другие страны - РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией.

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