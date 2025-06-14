Специалисты насчитали 29 гнезд малой белой цапли и 52 гнезда квака.

В Галицком национальном природном парке обнаружили самую большую на западе Украины колонию редких птиц из семейств Ибисовых и Цаплевых.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила научная сотрудница парка Александра Бучко. Речь идет о белых косарях (Platalea leucorodia), которые относятся к Красной книге Украины как уязвимый вид. В июне ученые впервые за долгое время провели обследование поливидовой колонии, образовавшейся на территории орнитологического опытного участка. Они зафиксировали 25 гнезд косаря с 36 птенцами. Общая численность вида сейчас составляет около 90 особей:

"Это действительно уникальная колония для запада Украины - самая большая и ценная из известных сегодня".

Обычно косари гнездятся преимущественно на Черноморском побережье. В Галицком НПП первые гнезда этих птиц зафиксировали еще в 2010 году, однако после того новых случаев гнездования не обнаруживали.

Видео дня

Кроме косаря, в колонии также гнездятся другие редкие виды - малая белая цапля (Egretta garzetta) и квак обыкновенный (Nycticorax nycticorax). Насчитано 29 гнезд малой белой цапли (101 птенец) и 52 гнезда квака (168 птенцов). Соответственно, численность этих видов в парке сейчас составляет около 160 и 270 особей.

Ученые также зафиксировали присутствие еще одной очень редкой для региона птицы - бурой коровайки (Plegadis falcinellus), которая обычно обитает в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, а также на юге Украины. Этот вид также занесён в Красную книгу Украины.

Другие интересные новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике растет редкий молодой орлан-белохвост - птица из Красной книги.

Также в Чернобыльской зоне живет безногая ящерица "веретенница", которая является неядовитой, спокойной и большую часть времени проводит под землей.

Это интересное существо любит охотиться на дождевых червей, многоножек, мокриц, насекомых и т.д., а в случае опасности сбрасывает хвост, чтобы сбить хищника с толку.

Вас также могут заинтересовать новости: