Она заменит антишпионские пленки, ограничивая углы обзора экрана для тех, кто смотрит на него сбоку.

В дисплей грядущего флагмана Galaxy S26 Ultra от Samsung будет встроена защита, которая блокирует изображение под определенными углами. Об этом пишет издание GSMArena и делится скриншотами, на которых показано меню с настройками этой новой функции.

Privacy Display будет работать почти так же, как "антишпионские" пленки и стекла, которые можно налепить на экран, ограничивая углы обзора экрана смартфона, чтобы посторонние люди не видели лишнего.

Судя по скриншотам, владельцы "Ультры" смогут активировать опцию "Автоматическая конфиденциальность", после чего Privacy Display будет сама запускаться, когда это нужно. Например, в людных местах, транспорте, лифте и так далее.

Также будет режим "Максимальная конфиденциальность", в котором экран дополнительно приглушает яркость, чтобы еще сложнее было рассмотреть данные со стороны.

Ожидается, что "антишпионский" дисплей будет эксклюзивом Samsung Galaxy S26 Ultra, а младшие Galaxy 26 останутся без этой фишки. Представят новые смартфоны в начале 2026 года. Тогда же выйдет стабильная версия One UI 8.5.

По слухам, Galaxy S26 Ultra получит новую OLED-матрицу M14, которая "установит новый стандарт для смартфоно"в. Она предложит выше яркость без бликов, но ниже энергопотребление.

Ранее в сети появились качественные рендеры Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

