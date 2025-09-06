Характеристики камер Galaxy S26 стали известны задолго до выхода смартфонов

Если верить полученной информации, Samsung наконец откажется от 10 МП телефото-камеры, которая используется в линейке Ultra, начиная с S22 Ultra.

В сеть попали предполагаемые характеристики камер будущей флагманской линейки Galaxy S26, а также рендеры, который демонстрируют переработанный дизайн новинок.

По имеющейся информации, Samsung наконец откажется от 10 МП телефото-камеры, которая используется в линейке Ultra, начиная с модели S22 Ultra. Вместо этого компания освободит место для нового сенсора, пишет Gizmochina.

Galaxy S26 Ultra получит основной сенсор с разрешением 200 Мп, телевик 12 Мп с 3-кратным зумом, еще один телевик с датчиком 50 Мп и 5-кратным зумом и сверхширик на 50 мегапикселей.

Промежуточная модель Galaxy S26 Edge выйдет с 200-мегапиксельной основной камерой. Ее дополнят ультраширокоугольной камерой на 50 Мп. У S25 Edge, для сравнения, ультраширик с разрешением 12 Мп.

Galaxy S26 Pro, который, как ожидается, заменит базовую модель, получит ширик 50 Мп. Про другие датчики ничего не упоминается.

Премьера флагманской линейки Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. Ниже первый взгляд на будущие флагманы: "прошка" и "ультра" получат переработанный дизайн блока камер, как у складного Galaxy Z Fold 7, тогда как Edge выйдет с дизайном в стиле iPhone 17 Pro.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung представила "народный" флагман Galaxy S25 FE. Устройство получило дизайн и начинку от топовых Galaxy, но стоит при этом значительно дешевле. Плюс, работает из коробки на Android 16.

Напомним, 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. В "прошках" все три камеры впервые будут 48-мегапиксельными, а селфи-камера обновится с 12 до 24 Мп.

