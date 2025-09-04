Это не первое изменение, которое приписывают будущей флагманской линейки Samsung.

В интернете опубликовали фотографию с металлической "болванкой", которая показывает дизайн будущей флагманской линейки Galaxy S26. Судя по утечке, Samsung скопирует дизайн iPhone 17 Pro для одной из модели, пишет портал The Verge.

По имеющейся информации, следующая флагманская серия будет включать три модели: Galaxy S26 Pro (вместо S26), Galaxy S26 Edge (вместо S26 Plus) и топовую Galaxy S26 Ultra.

Младший Galaxy S26 Pro и топовый Galaxy S26 Ultra выглядят относительно похожими на своих предшественников, разве что три основных сенсора теперь установлены на овальной подложке как у Galaxy Z Fold7. Нынешнее поколение такого выступа лишено.

Видео дня

В свою очередь промежуточная модель Galaxy S26 Edge получит массивный блок камер почти во всю ширину панели. Нечто похожее Apple представит на следующей неделе. Отдельного внимания заслуживает магнитное кольцо для поддержки беспроводного стандарта Qi2 по аналогии MagSafe в iPhone.

Презентация серии Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. Ранее появилась информация, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 в версии для Galaxy S26 Ultra будет разогнан до рекордных 4.74 ГГц.

А уже 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. Известно, что обе "прошки" впервые за 6 лет выйдут с переработанным блоком камер, а iPhone 17 Air с рекордно тонким корпусом заменит непопулярную Plus-версию.

Bloomberg рассказывал об амбициозном трехлетнем плане Apple по обновлению iPhone, который начнется как раз таки с iPhone 17. На второй год компания представит складной iPhone, а в 2027 году, к 20-летию линейки, выйдет полностью безрамочный Айфон.

