В сеть утекли европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy S26

Компания Samsung в конце февраля 2026 представит свое новое поколение флагманов – серию Galaxy S26. Однако еще до официального анонса в сети появились предполагаемые европейские цены на новинки, которые многих удивили.

По информации издания WinFuture, большая часть моделей станет дороже предшественников. Исключением является только Galaxy S26 Ultra. Новая ценовая политика связана с ростом стоимости компонентов и отказом от моделей со 128 ГБ памяти.

Если информация верна, то Galaxy S26 (256 ГБ) в Швеции будет стоить 1135 евро, что на 95 евро больше, чем прошлогодний Galaxy S25. Версия на 512 ГБ памяти станет на 190 евро дороже и обойдется в 1325 евро. Таким образом, Galaxy S26 может стать самым дорогим "компактным" флагманом Samsung.

Galaxy S26 Plus пойдет по несколько иному пути. Начальную модель на 256 ГБ оценили в 1372 евро, так же как и Galaxy S25 Plus. Тем не менее, версия на 512 ГБ теперь будет стоить 1609 евро, что более чем на 230 евро больше, чем в прошлом году

А вот с Galaxy S26 Ultra ситуация обратная. Ожидается, что Samsung снизит его начальную стоимость на фоне жесткой конкуренции с Apple и другими брендами. Модель с 256 ГБ памяти будут продавать за 1609 евро, что примерно на 100 евро дешевле, чем S25 Ultra. Версия с 512 ГБ памяти также подешевеет, однако цена устройства с 1 ТБ останется без изменений – 2129 евро.

Напомним, анонс серии Galaxy S26 запланирован на 25 февраля – на месяц позже обычно. Первые поставки начнутся 11 марта.

Ранее в сети раскрыли все улучшения Samsung S26 Ultra по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Флагман останется без заметных обновлений камеры и автономности, но получит новый OLED-экран и более быструю зарядку.

