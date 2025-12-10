Устройство вставляется HDMI-выход компьютера и "обманывает" систему, заставляя ее думать, что к видеокарте подключен реальный монитор.

Среди множества компьютерных аксессуаров и периферийных устройств существует один крайне полезный, но редко используемый гаджет – HDMI dummy plug.

Это не просто HDMI-разъем, а небольшой адаптер со схемой, который позволяет "обмануть" компьютер, заставив его думать, что к видеовыходу подключен реальный монитор – даже если физического экрана нет, пишет GlashGear.

Зачем вам может понадобиться заглушка

Например, если вы запускаете ПК или домашний сервер без монитора (так называемая "headless"-сборка), HDMI заглушка позволяет графическому процессору и системе полностью функционировать, несмотря на отсутствие монитора, и выводить картинку "как будто монитор подключен".

Кроме того, устройство пригодится для стриминга игр или удаленного доступа к ПК: при удалённом подключении оно создает "виртуальный монитор", и системы воспроизведения – например, игровые или медиа-приложения – получают нормальный видео-вывод.

Также заглушка особенно пригодится владельцам "голых" серверов, майнинг-rigs, домашним медиасерверам и мини-ПК – словом, в любой ситуации, когда нужно задействовать GPU и вывести изображение (даже виртуальное), но физического монитора нет или неудобно использовать.

Как отмечается в статье, при отсутствии дисплея видеокарта нередко переходит в "режим пониженной активности": отключается аппаратное ускорение, снижается разрешение или не происходит полноценный запуск GPU. HDMI dummy plug эмулирует подключённый монитор, передает нужные EDID-данные, и система "оживает"

Иными словами: HDMI-заглушка – это решение для пользователей, которым нужен виртуальный монитор – без лишних кабелей, без физического экрана, но с полноценной работой графики.

