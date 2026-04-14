Вам стоит чистить клавиатуру чаще, чем сиденье унитаза – вот почему

Многие привыкли регулярно убирать ванную комнату, но есть предметы, которые мы трогаем каждый день и при этом упускаем во время уборки дома. Один из них – компьютерная клавиатура, пишет BGR.

Независимо от того, используете ли вы ноутбук или настольный компьютер, большая вероятность, что на вашей клавиатуре находится гораздо больше бактерий, чем вы думаете. Поэтому эксперты рекомендуют протирать клавиатуру как минимум раз в неделю.

И причина станет очевидной, как только вы узнаете, какое количество бактерий может скрываться на вашей клавиатуре.

Почему ваша клавиатура может быть грязнее сиденья унитаза

Исследователи из Австралийского технологического университета Суинберна изучили, насколько грязной на самом деле может быть обычная клавиатура. Для этого они проанализировали наличие бактерий на клавиатурах по всему университету. В исследование вошли как личные ПК преподавателей, так и общественные.

В результате выяснилось, что даже личные устройства содержат множество микроорганизмов, а общественные – еще больше.

Другие исследования пришли к похожим выводам. И что еще важнее – было установлено, что некоторые типы бактерий, которые способны выживать на клавиатуре, могут быть опасны для здоровья. Так, в медицинских учреждениях находили несколько видов потенциально смертельных бактерий, которые могут сохраняться на поверхности клавиатуры 24 часов.

Хотя дело не только в клавиатуре. По данным исследователей Университета Аризоны, на обычном рабочем столе бактерий может быть практически в 400 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Как правильно чистить клавиатуру, чтобы не навредить устройству

Поддержание клавиатуры в чистоте важно для здоровья, но не менее важно делать это правильно, чтобы не повредить технику. Способ очистки зависит от того, используете ли вы ноутбук или настольный компьютер. Однако ключевую роль играют подобрано правильные инструменты.

Например, сжатый воздух помогает удалить пыль и крошки, не повреждая хрупкие компоненты клавиатуры. А специальные чистящие гели позволяют добраться до труднодоступных мест между клавишами.

Раз уж вы уделяете внимание гигиене рабочего места, стоит задуматься и о полной очистке компьютера. В конце концов, уход за техникой это не только вопрос чистоты, но и способ продлить срок службы устройств.

