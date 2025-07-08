Хотя нашлись и те, кто требуют Apple "не портить" Liquid Glass и называют обновление отходом от изначального замысла.

Apple продолжает дорабатывать свой новый дизайн Liquid Glass. В третьей бета-версии iOS 26 компания уменьшила интенсивность эффекта "жидкого стекла", чтобы улучшить читаемость и снизить визуальную нагрузку.

Сейчас, как сообщает 9to5Mac, Apple дорабатывает отдельные приложения. К примеру, в App Store обновили дизайн нижней панели – эффект "стекла" стал менее выраженным. А в приложении "Погода" от него и вовсе отказались, заменив на более нейтральный фон.

Apple уже уменьшала "стеклянность" Liquid Glass после жалоб пользователей: многим было сложно различать иконки в "Центре управления" и других частях ОС. Теперь элементы интерфейса стали еще менее прозрачными, что должно улучшить читаемость, особенно на фоне ярких обоев.

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Многие в интернете оценили такое изменение, хотя нашлись и сторонники того самого стекла из первой беты. Они просят "не портить" Liquid Glass и называют обновление отходом от изначального замысла.

Кроме визуальных правок, обновление iOS 26 beta 3 включает оптимизацию производительности, исправления багов и доработки интерфейса.

Публичная бета iOS 26 ожидается в ближайшие недели, а релизная версия выйдет в сентябре вместе с iPhone 17. В компании называют апдейт самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

Источники Bloomberg пишут, что iOS 26 "подготовит почву" для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

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