Она может выйти уже весной 2026 года, но с некоторыми ограничениями.

Apple работает над функцией App Intents, которая позволит новому поколению Siri выполнять действия в приложениях без касания экрана – от заказа такси и редактирования фотографий до работы с YouTube, WhatsApp и Amazon.

По данным Марка Гурмана из издания Bloomberg, ее запуск запланирован на весну следующего года. Скорее всего, она появится в обновлениях iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 и visionOS 26.4 в марте или апреле.

Поумневшая Siri также будет лучше работать с собственными приложениями Apple. Так, достаточно будет спросить голосового помощника о рейсе своей мамы или предстоящих планах на обед, и он сам найдет нужные сведения в приложениях "Почта" и "Сообщения".

Видео дня

При этом инсайдер уточнил, что на момент выхода поддержка будет ограниченной – в частности, в банковских и медицинских приложениях Siri могут урезать функции или вовсе отключить их.

Внутри Apple есть также опасения по поводу точности работы App Intents, однако компания активно тестирует ее с партнерами и считает ключевой частью своей ИИ-экосистемы.

Ранее Apple показала свою новую технологию, которая позволяет управлять iPhone и iPad силой мысли. Это стало возможным благодаря нейроимпланту Stentrode с функцией Switch Control, созданному в рамках совместной работы Synchron и Apple.

Меж тем в Apple допускают, что Айфоны станут ненужным уже через десять лет. Причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте, который ляжет в основу "умным" очкам нового поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: