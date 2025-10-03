Специалисты популярного ресурса iFixit, специализирующегося на ремонте различной электроники, оценили ремонтопригодность новых наушников Apple AirPods Pro 3. Увы, владельцам в случае поломки новинки надеяться особо не на что – отремонтировать их едва ли получится.
0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности – такие суровые "приговоры" iFixit выносит редко. Яблочные TWS-наушники назвали одними из наименее неремонтопригодных и неэкологичных продуктов, который только можно купить.
Из-за особенностей конструкции разобрать наушники без ущерба внешнему виду невозможно. Все из-за плотного размещения различных элементов в пределах компактного корпуса и не только. Apple с самого первого поколения AirPods применяет вклеенные аккумуляторы и продолжает придерживаться этого решения. Из-за этого процесс замены батареи оказывается настолько трудоемким, что большинство независимых мастерских даже не берутся за подобный ремонт. При этом Samsung, Sony и другие производители уже решили эту проблему в своих наушниках.
Что касается других компонентов, например, микрофон или динамик, то их заменить тоже вряд ли выйдет, ведь наушники придется ломать, чтобы пробраться дальше батареи. Таким образом, AirPods Pro 3 – это "одноразовые" наушники, говорится в обзоре iFixit.
При этом полноразмерные AirPods Max более пригодны к ремонту – у них 6/10 баллов по ремонтопригодности от iFixit.
Напомним, на осеннем мероприятии Apple анонсировала новые AirPods Pro. Наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.
Ранее в этом месяце бренд Nothing представил недорогие полноразмерные наушники с батареей на 100 часов. В сети новинку называют "убийцей" AirPods Max из-за хорошего соотношения цены и качества.