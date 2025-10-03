В случае любой даже малейшей поломки придется покупать новые наушники.

Специалисты популярного ресурса iFixit, специализирующегося на ремонте различной электроники, оценили ремонтопригодность новых наушников Apple AirPods Pro 3. Увы, владельцам в случае поломки новинки надеяться особо не на что – отремонтировать их едва ли получится.

0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности – такие суровые "приговоры" iFixit выносит редко. Яблочные TWS-наушники назвали одними из наименее неремонтопригодных и неэкологичных продуктов, который только можно купить.

Из-за особенностей конструкции разобрать наушники без ущерба внешнему виду невозможно. Все из-за плотного размещения различных элементов в пределах компактного корпуса и не только. Apple с самого первого поколения AirPods применяет вклеенные аккумуляторы и продолжает придерживаться этого решения. Из-за этого процесс замены батареи оказывается настолько трудоемким, что большинство независимых мастерских даже не берутся за подобный ремонт. При этом Samsung, Sony и другие производители уже решили эту проблему в своих наушниках.

Видео дня

Что касается других компонентов, например, микрофон или динамик, то их заменить тоже вряд ли выйдет, ведь наушники придется ломать, чтобы пробраться дальше батареи. Таким образом, AirPods Pro 3 – это "одноразовые" наушники, говорится в обзоре iFixit.

При этом полноразмерные AirPods Max более пригодны к ремонту – у них 6/10 баллов по ремонтопригодности от iFixit.

Напомним, на осеннем мероприятии Apple анонсировала новые AirPods Pro. Наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.

Ранее в этом месяце бренд Nothing представил недорогие полноразмерные наушники с батареей на 100 часов. В сети новинку называют "убийцей" AirPods Max из-за хорошего соотношения цены и качества.

Вас также могут заинтересовать новости: